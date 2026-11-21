La Secretaría de Salud puso en marcha la vacunación contra el virus sincitial respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación, para proteger a los recién nacidos contra esta enfermedad.

La vacunación para embarazadas

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, explicó que la inmunización permite que las madres transmitan anticuerpos a sus hijos durante el embarazo, a fin de que nazcan con protección contra este virus, cuya circulación aumenta durante la temporada invernal.

Detalló que la vacuna se aplica exclusivamente durante el periodo de gestación establecido, de la semana 32 a la 36, para que genere la respuesta inmunológica necesaria antes del nacimiento.

Riesgos del virus sincitial respiratorio

Advirtió que el virus sincitial respiratorio puede provocar síntomas similares a los de una gripe o catarro, pero también complicaciones graves en los menores, que pueden requerir hospitalización e incluso desarrollar neumonía con riesgo de fallecimiento.

Ante este riesgo, exhortó a las mujeres embarazadas a mantener sus consultas de control prenatal y acudir a su unidad médica para recibir una valoración y en caso de encontrarse en el periodo indicado, acceder a la vacuna.

Señaló que la aplicación se realiza a través de los servicios de atención médica, por lo que es importante que las futuras madres den seguimiento a sus consultas y esquemas de vacunación para garantizar la protección de sus bebés.