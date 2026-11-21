El inicio de las posadas marca el comienzo de la derrama económica de fin de año, con la expectativa de que algunos comercios incrementen sus ventas hasta un 80 por ciento en la temporada decembrina.

Arturo Valdés Pérez, Presidente de la Cámara de Comercio en Monclova, mencionó que tras concluir el Buen Fin, ahora el comercio se prepara ante la derrama económica que se prepara para la derrama económica que se dará con las fiestas de fin de año, que empiezan con las posadas.

Desde el pasado fin de semana comenzaron a darse algunas reuniones y posadas en grupos de amigos, trabajos y a partir de este fin de semana algunas empresas empiezan con estas celebraciones.

Señaló que esto viene a representar un aumento en las ventas, principalmente en las tiendas dedicadas a la venta de ropa, calzado, también en las tiendas de regalo, electrodomésticos y electrónica por la compra de regalos para las rifas.

Esto representa un aumento en las ventas, las cuales se prevé que se mantengan en lo que resta del año, con las fiestas decembrinas.

¿Qué se espera para las posadas en Monclova?

"Las siguientes fechas de mayor actividad serán las posadas navideñas, Nochebuena, el 24 de diciembre, y las celebraciones de fin de año, cuando se espera una mayor demanda de productos y servicios".

Señaló que el incremento en las ventas depende del giro de cada establecimiento, aunque algunos negocios pueden registrar repuntes de 60, 70 y hasta 80 por ciento.

Agregó que el pago de aguinaldos, los ahorros y los salarios permiten que las familias dispongan de mayores recursos para realizar compras, situación que favorece la actividad comercial durante diciembre.