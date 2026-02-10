Andrea, comerciante ambulante, narra los peligros de trabajar en la calle en Monclova

Con la ayuda de Dios, estamos aquí, pero sí hemos pasado de todo", expresó Andrea, comerciante ambulante que desde hace dos años vende alimentos afuera de la Clínica 7 del IMSS, en la esquina del bulevar Harold R. Pape y De la Fuente, donde diariamente enfrenta los riesgos de trabajar en plena vía pública.

Su testimonio surge tras el accidente ocurrido en el bulevar Benito Juárez, donde un automóvil que circulaba a exceso de velocidad embistió un puesto de tacos y dejó cuatro personas lesionadas, hecho que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de quienes laboran en la calle.

Andrea reconoce que el peligro es constante. Recuerda que en una ocasión un vehículo estuvo a punto de llevársela junto con su puesto. A pesar de ello, la necesidad es más fuerte. Vender en la vía pública representa el sustento de su familia y la forma de llevar alimento a su hogar.

"No nos respetan los taxistas y los conductores de autos particulares menos; nos echan el carro encima porque dicen que es calle y tienen que estacionarse", comentó. Aunque señaló que elementos de vialidad suelen apoyarlos, el riesgo permanece.

"Como quiera aquí andan los de Vialidad y nos apoyan, pero sí corremos mucho peligro. Nuestro trabajo es a la intemperie, no tenemos un remolque, estamos en un toldo y sí han pasado muchos incidentes", relató.

La comerciante aseguró que algunos taxistas la hostigan con el propósito de que desocupe el espacio, pues buscan utilizarlo como sitio. "Nos pitan y a veces son groseros", dijo al referirse a los constantes conflictos.

Andrea y su familia se dedican a la venta de tacos y todos los días instalan su puesto desde temprana hora, retirándose alrededor de las 17:30 horas, sin importar las condiciones del clima. Frío, calor o lluvia, permanecen en el lugar que, aunque riesgoso, es el que mejores ingresos les genera.

Reconoce que sería ideal encontrar un espacio más seguro para trabajar; sin embargo, su punto de venta actual es donde han logrado sostener su economía.

Entre el peligro constante y la urgencia de sobrevivir, su historia refleja la realidad de muchas familias que dependen del comercio informal en Monclova.