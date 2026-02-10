Reactivación económica en Monclova: empresarios esperan resultados de la subasta de AHMSA

Empresarios de la región Centro permanecen atentos al proceso de subasta de Altos Hornos de México, con la confianza de que la empresa se venda durante la primera convocatoria programada para el 27 de febrero, lo que permitiría avanzar en la reactivación económica de la localidad.

El presidente de CANACINTRA Jorge Mtanous Falco, informó que el sector empresarial mantiene comunicación constante con fuentes oficiales y con el síndico del proceso de la quiebra para conocer los avances, al reconocer que legalmente no es posible participar de manera directa en la subasta. "Estamos al pendiente y en contacto permanente, nos hubiera gustado estar dentro de la subasta, al menos como vigilantes, pero no es posible, aun así, vamos a seguir de cerca el desarrollo del proceso".

El representante del sector industrial dijo que como empresarios confían en que la situación de la empresa se solucione durante esta etapa y en poco tiempo se inicie la reactivación de Altos Hornos de México y de la economía local.

En cuanto a la posibilidad de que los acreedores obtengan parte de la venta, señaló que es una situación complicada, ya que la prioridad es cumplir con el pago de los trabajadores, sin embargo la expectativa es que los empresarios locales sean considerados en contratos para la reactivación y operación de la empresa. "Lo que buscamos es que nos tomen en cuenta como proveedores definitivos, no solo para el arranque, somos quienes damos mantenimiento, fabricamos piezas y brindamos servicios para la operación diaria de la planta".

Mtanous Falco reiteró que Canacintra estará pendiente del resultado de la subasta y del perfil del nuevo inversionista, con la confianza de que se privilegie la participación de la proveeduría regional en la nueva etapa de AHMSA.