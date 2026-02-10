Jaime Montoya anuncia aumento en producción de Iron Cast

Con un arranque de año positivo y una recuperación gradual del mercado, la empresa Iron Cast estima incrementar su nivel de producción entre un 90 y un 95 por ciento para el mes de marzo, esto a pesar de la incertidumbre por el tema de los aranceles, los cuales no han impactado de manera directa a la compañía.

Jaime Montoya Segura, director de Operaciones de la empresa Iron Cast, informó que el arranque del 2026 se dio de manera positiva para la empresa dedicada a la fabricación de monoblocks, en donde se cuentan con grandes expectativas.

Externó que a diferencia de otras empresas en las que se ha tenido una contracción en el mercado, en la industria de vehículos pesados se prevé una estabilización para el mes de marzo, en donde ya se preparan con nuevos proyectos.

Señaló que actualmente la planta opera en un 70 por ciento de su capacidad, sin embargo se prevé que para el mes de marzo se pueda incrementar la producción hasta un 90 o 95 por ciento, regresando a los niveles que se tenían anteriormente.

En cuanto al tema de los aranceles, mencionó que si bien se presentó cierta afectación en la cadena de suministro, los productos que fabrica Iron Cast como monoblocks y cabezas para motores de camiones y maquinaria pesada no se vieron afectados de manera directa por esta medida.

Indicó que a pesar de que se mantenga la amenaza de Estados Unidos, ya se puede llevar a cabo una planeación con base en los impuestos que se aplicaron durante el 2025 y tener un panorama real.

"En parte si nos pegó, pero ya estamos planeando mejor, tenemos mejores expectativas porque ya sabemos cuántos son los aranceles, ya con eso ya podemos programar mejor para este año".

Montoya Segura indicó que la medida de reducción de jornadas aplicada durante el 2025 quedó atrás, luego de mantenerse por cerca de 6 meses, en donde se aplicó con el fin de mantener la plantilla laboral.

Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla cercana a mil 600 trabajadores, cifra que podría incrementarse conforme se consolide el repunte productivo.

Informó que la mayor parte de la producción de la empresa es destinada a la exportación, principalmente a Estados Unidos, donde el principal cliente es Cummins, además de abastecer a empresas como Volvo y Mack Truck, sectores que no se detienen a pesar de las medidas del Gobierno de Estados Unidos.

"El transporte de mercancías no se detiene; todo lo que se produce tiene que moverse en camiones y maquinaria, y eso mantiene activo este mercado", indicó.