Ex-trabajadores de AHMSA acuden a reclutamiento de IronCast en Monclova

Este martes, las oficinas de la Subsecretaría del Servicio Estatal del Empleo en Monclova lucieron abarrotadas ante la jornada de reclutamiento de la empresa IronCast. Desde temprana hora, se registró una fila de cerca de 160 personas que esperaban su turno para entregar solicitudes de empleo, buscando una de las vacantes que la compañía ofertó para paliar la difícil situación económica que atraviesa la Región Centro del estado.

La gran afluencia evidenció la urgencia de empleo en la zona, especialmente para quienes han quedado fuera del mercado laboral tras el colapso de la siderúrgica local. Entre los solicitantes destacaron numerosos ex-trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), muchos de ellos profesionistas y técnicos especializados que ahora se ven obligados a buscar puestos de operarios con tal de llevar el sustento a sus hogares, enfrentándose a procesos de selección donde su antigüedad en la acerera a veces juega en su contra.

Uno de los testimonios que marcó la jornada fue el de Eduardo Peñaloza, un ingeniero en mantenimiento industrial de 41 años que fungió como supervisor de embarques en AHMSA. Tras tres años desempleados, Peñaloza relató cómo ha tenido que sobrevivir de ventas y trabajos temporales. "Ahorita vamos de operarios, de lo que sea; hay que aprovechar las oportunidades porque los gastos no esperan y mis hijos están estudiando", comentó, señalando que en otras empresas los procesos de contratación se detienen al saber que provienen de la siderúrgica.

Aún más drástica es la realidad de Ermilo Peña, ingeniero mecánico electricista de 44 años, quien suma más de dos años sin un empleo formal. Su desesperación por cubrir las necesidades de su hija adolescente lo llevó incluso a donar plasma en Estados Unidos, cruzando la frontera para obtener 400 dólares mensuales hasta que su salud se vio comprometida. "He ido a 20 ferias de empleo y ni una entrevista; a los 44 años ya te consideran viejo", lamentó Peña, quien hoy ve en la fila de IronCast una posibilidad para alejarse de los pensamientos negativos que genera la falta de oportunidades.