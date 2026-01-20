Deja a mujer atrapada ¡Encontronazo en el Ejército!

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vial registrado durante la madrugada de este martes dejó como saldo dos vehículos prácticamente destrozados y una mujer lesionada y atrapada, luego que uno de los conductores ignoró la luz roja del semáforo en el cruce de la avenida Leandro Valle y el bulevar Ejército Mexicano.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un automóvil sedán color gris se desplazaba a exceso de velocidad con dirección al norte por Leandro Valle. Al llegar a la intersección con Ejército Mexicano, su conductor omitió el alto obligatorio marcado por el semáforo, atravesándose de manera imprudente al paso de una camioneta Ford que circulaba con preferencia.

Debido a lo repentino de la maniobra, el conductor de la camioneta no logró frenar a tiempo, produciéndose un violento impacto que proyectó ambas unidades fuera de su trayectoria. El automóvil terminó arriba de la banqueta, mientras que la camioneta brincó el camellón central que divide los carriles principales de la vialidad.

Como consecuencia del choque, una mujer que viajaba como copiloto en el automóvil resultó con golpes leves. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, como medida preventiva, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más detallada, donde se reportó estable y fuera de peligro.

Elementos de la Policía Municipal arribaron para tomar conocimiento de los hechos, abanderaron el área y controlaron la circulación, la cual se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades, pues quedaron destrozadas.

Tras el peritaje inicial, los agentes determinaron que la causa del accidente fue la omisión del semáforo en rojo por parte del conductor del sedán, por lo que se procedió al deslinde de responsabilidades. Los daños materiales fueron valuados como cuantiosos debido a la fuerza del impacto.