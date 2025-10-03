Joven Motociclista Lesionado en Choque en Carretera 57

Un joven motociclista resultó lesionado la mañana de este jueves luego de verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera federal 57, a la altura de la villa de Agujita. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor de un camión perteneciente a una empresa refresquera intentaba cruzar la vía, presuntamente sin la debida precaución.

El percance se registró en las inmediaciones de la colonia Nueva, a escasos metros de una gasolinera, donde el tránsito suele ser constante. Testigos señalaron que el motociclista circulaba en vía libre cuando se produjo el impacto, lo que provocó que saliera proyectado contra el pavimento.

El lesionado, de 26 años de edad, quedó tendido sobre la carpeta asfáltica mientras automovilistas que presenciaron el hecho alertaban a los servicios de emergencia. Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar el flujo vehicular.

Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Sabinas, brindaron atención prehospitalaria al joven, estabilizándolo en el lugar antes de trasladarlo a un hospital local para una valoración médica más profunda. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades, mientras que vecinos de la zona reiteraron la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial en ese tramo, donde han ocurrido otros incidentes similares.