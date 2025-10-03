Esperan reactivación económica con nuevos contratos de Carbón

Coahuila.— Los productores de carbón en la región carbonífera de Coahuila se mantienen a la expectativa de los nuevos contratos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgará en breve, a verdaderos productores de carbón que tengan sus concesiones y maquinaria para el abasto de carbón con la calidad necesaria para CFE.

En los últimos seis años, la mayor parte de las adjudicaciones para abastecer a las carboeléctricas de Nava han favorecido a pocos, habiendo una concentración donde además se usó influencia política.

Ahora se licitan 10 millones de toneladas.

Según sean los fallos, el proceso pudiera generar impugnaciones, lo cual retrasaría algunos meses el proceso.