Aumentan accidentes en motocicleta protagonizados por menores

Menores que sean sorprendidos conduciendo motocicletas durante los operativos que realiza el municipio serán canalizados a la PRONNIF, al considerarse una omisión de cuidados por parte de sus padres.
Señaló que tras la implementación de operativos de revisión en Monclova, con el fin de concientizar a los conductores, la Subprocuradora Martha Herrera Ramírez indicó que tuvieron pláticas con el Director de Seguridad Pública para que se les informe de los casos en los que se involucren menores.
Lo anterior ante el alto índice de menores que conducen motocicletas, en donde se detectan menores a partir de los 14, 15 años, conduciendo este tipo de unidad, lo que representa un riesgo para ellos y para los demás.
Comentó que existe un alza en el número de accidentes en motocicleta, algunos de ellos con consecuencias fatales, y en muchos de los casos son protagonizados por menores de edad.
Es por eso que se pidió que se informen de los casos en los que se detecten menores, con el fin de iniciar una investigación, ya que esto representa una omisión de cuidado o negligencia por parte de los padres.
"Este tipo de situaciones nosotros lo tomamos como una omisión de cuidado, por lo que pondremos en marcha nuestro protocolo, en el que se realizará una intervención para concientizar a los padres sobre el riesgo en el que se pone a los adolescentes, que además están infringiendo la ley".
La Subprocuradora reconoció que durante esta administración se están implementando acciones concretas para detener este tipo de conductas que generan desorden vial, caos y sobre todo que ponen en riesgo a los adolescentes como a los demás transeúntes o conductores.