Oportunidades de desarrollo para jóvenes egresados en Monclova

Con el objetivo de apoyar a los universitarios que están por egresar, así como ampliar sus oportunidades de desarrollo académico y profesional, el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con diversas universidades.

Con la firma de este convenio, los jóvenes podrán realizar su servicio social y prácticas profesionales en las dependencias del Gobierno Municipal, como parte de los requisitos que deben cumplir antes de graduarse.

Mediante este convenio pactado con las universidades: UANE Monclova, CEUC, INSUNTE, Vizcaya y UNEA Saltillo, las y los estudiantes podrán colaborar en diferentes áreas del Ayuntamiento, aportando sus conocimientos a proyectos municipales para fortalecer las acciones y programas con los que estas cuentan.

Durante el evento, el alcalde destacó que estos acuerdos representan un paso firme para fortalecer el acceso a oportunidades y espacios donde los jóvenes puedan prepararse, adquirir experiencia laboral y contribuir al crecimiento de la ciudad.

"Este convenio beneficios para las familias monclovenses con apoyo en programas de becas, abre oportunidades para que nuestras y nuestros jóvenes tengan un desarrollo académico y profesional más sólido. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para construir un mejor futuro para Monclova", subrayó el edil.

En la firma estuvieron presentes: el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Armando Sisbeles Alvarado; la regidora de Educación, Glenda Lila Suárez; la directora de Educación, Clara Briseño; la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio; así como directivos de las diferentes universidades.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma el compromiso de seguir trabajando en equipo con las instituciones académicas, para seguir impulsando acciones que generen más oportunidades para las y los jóvenes, fortaleciendo la educación y apoyando la economía y desarrollo de las familias monclovenses.