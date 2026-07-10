Gabriel Elizondo promete apoyo a ex trabajadores de AHMSA en Monclova

El senador Gabriel Elizondo aseguró que desde el Senado impulsará acciones en favor de los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y afirmó que la prioridad será respaldar a las familias afectadas por la crisis de la empresa.

El legislador señaló que forma parte de la comisión creada para dar atención especial al caso de AHMSA, desde donde, dijo, trabajará para dar seguimiento a la problemática que enfrenta la siderúrgica y sus trabajadores.

"Hay que poner algo sobre la mesa y siempre lo ha mencionado nuestro gobernador. Lo primero son las familias y son los trabajadores de AHMSA. Todo lo demás, como los procesos, ventas y subastas, es el medio por el que se llegará a una solución, pero aquí lo más importante son las familias", expresó.

Elizondo informó que sostendrá una reunión con el alcalde Carlos Villarreal para conocer de primera mano la situación que enfrenta la región y dar seguimiento a los temas relacionados con la empresa.

Agregó que conoce el respaldo que, a través del programa Mejora Coahuila, el Gobierno del Estado ha brindado a los trabajadores y sus familias, así como el acercamiento que se ha mantenido con distintos grupos afectados.

Cuestionado sobre qué marcaría la diferencia respecto a otros senadores que anteriormente han presentado exhortos al Gobierno federal sin obtener una respuesta favorable para los trabajadores, Elizondo respondió que llevará al Senado el sentir de las familias de Monclova.

"Investigaré qué se ha puntualizado y llevaré el sentir y pensar de la gente y de las familias. Siempre alzaremos la voz con responsabilidad en favor de Monclova, de Coahuila y de todas las regiones del estado", afirmó.

El senador sostuvo que, además de insistir en la atención al conflicto de AHMSA, es necesario continuar impulsando la diversificación económica de la Región Centro.

Señaló que hace tres años existían 10 parques industriales menos de los que actualmente están activos, en construcción o en proceso de instalación, resultado —dijo— de las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal con inversionistas locales, nacionales e internacionales.

"Todo se seguirá haciendo en equipo y desde el Senado alzaremos la voz con responsabilidad en favor de nuestras familias", concluyó.