FGR suspende proceso penal contra Alonso Ancira en México

La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal contra el exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, permanece suspendido y no podrá reanudarse ni reactivarse la acción penal en su contra hasta que se resuelvan los recursos legales que continúan en trámite.

Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer el estado que guarda el acuerdo reparatorio derivado de la investigación por la compra de Agronitrogenados, operación en la que se determinó un sobreprecio.

De acuerdo con la FGR, un dictamen contable estableció que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó su valor en 58 millones 335 mil 960 dólares, por lo que se determinó un daño patrimonial de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue establecido como reparación del daño.

A solicitud de Alonso Ancira, se celebró un acuerdo reparatorio por ese monto, garantizado con el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

El convenio estableció que el pago se realizaría en tres parcialidades, de las cuales la última de ellas por más de 112 millones de dólares no se cumplió, ante el argumento de Ancira que no podía cumplir con el pago por el proceso de capitalización y reestructura financiera de la empresa.

La FGR precisó que el 12 de junio de 2024 el juez reservó la aprobación definitiva de ese convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya, ex director de PEMEX.

La dependencia agregó que, aunque el 19 de junio de 2026 un tribunal colegiado confirmó la negativa del amparo promovido por Lozoya, permanecen dos recursos de apelación pendientes de resolución, situación que impide continuar con el procedimiento penal tanto para Emilio Lozoya como para Alonso Ancira.

Con ello, la Fiscalía reconoció que el caso permanecerá detenido hasta que exista una resolución definitiva de los recursos judiciales en curso, condición necesaria para que pueda reanudarse el procedimiento penal.