Gabriel Elizondo Pérez impulsa programas en Monclova y Frontera

El senador Gabriel Elizondo Pérez realizó una gira de trabajo por los municipios de Monclova y Frontera, donde reafirmó su compromiso de impulsar desde el Senado de la República las políticas públicas que fortalezcan los programas del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para seguir generando desarrollo, seguridad y mejores oportunidades para las familias de la Región Centro.

En Monclova, participó en la firma de planos de la colonia San Pablo, en el sector Estancias, una acción que brindará certeza jurídica al patrimonio de las familias de ese sector. En el evento estuvo acompañado por el alcalde Carlos Villarreal, la diputada local electa Esra Cavazos y el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado. Posteriormente, realizó un recorrido junto al alcalde por diversas obras de infraestructura en ejecución, donde constató el avance de los proyectos del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.

En Frontera, encabezó junto al fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y la alcaldesa Sari Pérez Cantú el operativo "A Tu Colonia la Cuidamos Todos", estrategia de la Fiscalía General de Coahuila para fortalecer la proximidad y la seguridad en las colonias. Asimismo, participó en la inauguración de la Cancha de Futbolito 5 y el arranque del Torneo Mundialito en la Unidad Deportiva Güero Pruneda, acciones que promueven la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

"Nuestro amigo el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez le siguen cumpliendo a Monclova, y ese mismo trabajo coordinado se refleja en Frontera. Desde el Senado vamos a respaldar ese esfuerzo con iniciativas y políticas públicas que fortalezcan los programas del Gobierno del Estado y permitan que a la Región Centro le siga yendo bien", señaló el Senador.

El senador Gabriel Elizondo Pérez reiteró su compromiso de mantener una agenda permanente de gestión y trabajo legislativo para impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo de Coahuila, consolidando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de las familias.