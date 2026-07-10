Madre e hija buscan a José Roberto Gutiérrez Grimaldo en Plaza Principal

La desesperación llevó a Adelina Grimaldo y a su hija, Yajaira Gutiérrez, a llegar rápidamente hasta la Plaza Principal luego de enterarse de que un hombre había fallecido en el lugar.

Ambas temían que se tratara de José Roberto Gutiérrez Grimaldo, de 42 años, su familiar, quien permanece desaparecido desde el jueves.

Con lágrimas en los ojos y la incertidumbre reflejada en el rostro, madre e hija llegaron al sitio mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía del Estado realizaban las diligencias por el fallecimiento.

Tras dialogar con los agentes, las autoridades les mostraron una fotografía de la persona localizada sin vida. Minutos después confirmaron que no se trataba de José Roberto.

La noticia les devolvió un instante de alivio. Sin embargo, la incertidumbre continúa, ya que hasta el momento desconocen el paradero de su familiar.

Yajaira Gutiérrez explicó que ambas se encontraban en un banco cercano cuando observaron la movilización de policías y paramédicos.

Al enterarse de que una persona había muerto en la Plaza Principal, acudieron de inmediato por el temor de que fuera José Roberto.

Relató que la última vez que su hermano salió de casa dijo que se dirigiría a la colonia Rogelio Montemayor a comprar material de construcción para hacerle un trabajo a su madre y desde entonces no ha regresado. Aseguró que nunca antes había desaparecido.

Madre e hija señalaron que, si José Roberto no es localizado en las próximas horas, acudirán ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas para presentar el reporte correspondiente y solicitar la emisión de una ficha de búsqueda.

Aunque abandonaron la Plaza Principal con la tranquilidad de saber que el cuerpo no correspondía a su familiar, ambas continúan enfrentando la angustia de no saber dónde está José Roberto.