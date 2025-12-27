Conductor pierde el control y se impacta contra poste y muro en fraccionamiento Fresnos de Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un conductor perdió el control del vehículo que manejaba y terminó impactándose contra un poste y un muro de concreto, sin que se registraran personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Monclova y la calle Álamo, en el fraccionamiento Fresnos, donde un Jeep Wrangler modelo 2013, color verde y sin placas de circulación, salió de su trayectoria tras una aparente pérdida de control.

La unidad era conducida por José, de 21 años de edad, quien primero se impactó contra un poste de madera propiedad de Telmex y posteriormente contra un muro de concreto.

Detalles confirmados

Al lugar acudieron elementos de rescate y corporaciones de auxilio, quienes revisaron al conductor y descartaron la necesidad de traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que los accidentes viales continúan siendo frecuentes en la ciudad, principalmente por distracciones al volante y pérdidas de control de los vehículos.