Controlan incendio en vivienda de la López Huitron de Sabinas

SABINAS, COAH. – Un incendio registrado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Arcadio Ramón y Galeana fue controlado de manera oportuna por los servicios de emergencia, evitando que se propagara a otras áreas del inmueble.

El incidente ocurrió en una casa de dos pisos y nueve habitaciones, y tuvo su origen en un corto circuito en una secadora. El fuego se concentró únicamente en un cuarto ubicado en la parte trasera de la vivienda.

La propietaria del domicilio, la señora Antonia, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja debido a la inhalación de humo y a un aumento en su presión arterial provocado por el susto. Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad y su estado de salud fue reportado como estable.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Pichardo González, destacó que el siniestro no pasó a mayores gracias a la pronta intervención del personal de emergencia. "Gracias a Dios, no pasó a mayores", expresó.

La rápida respuesta de bomberos y paramédicos permitió controlar el incendio sin que se registraran daños significativos en la vivienda. La propietaria y su familia agradecieron la actuación oportuna de los cuerpos de auxilio.

El hecho sirve como recordatorio de la importancia de mantener medidas de seguridad en el hogar para prevenir incendios y otros accidentes domésticos. La comunidad de Sabinas reconoció la labor de los servicios de emergencia por su eficaz intervención.