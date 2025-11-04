Rehabilitación de cancha de fútbol en Saltillo fortalece infraestructura deportiva

SALTILLO, COAHUILA.- Al entregar la rehabilitación de la cancha de fútbol en el parque Carlos R. González, como parte del programa "Activa tu Parque", el alcalde Javier Díaz González afirmó que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la iniciativa privada, seguirá el fortalecimiento a la infraestructura deportiva de la ciudad.

En el evento, en el que estuvo la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, se informó que se trata del quinto espacio deportivo rehabilitado y, considerando los otros cinco que están en proceso, se han invertido poco más de 35 millones de pesos con el apoyo de diferentes empresas de la iniciativa privada.

"Lo que buscamos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y de la iniciativa privada es generar comunidad a través de la rehabilitación de estos espacios deportivos; el deporte y la cultura generan esa disciplina que impacta en la vida profesional y personal de la gente", comentó el alcalde Javier Díaz.

Durante el evento, el Edil anunció que se implementará un programa para otorgar apoyos directos a las y los deportistas que representen a Saltillo en competencias regionales, nacionales e internacionales.

A través del programa "Activa tu Parque" ya concluyó la rehabilitación de la Plaza Mirasierra Spurs, la Plaza Skate Park Saltillo 2000, la cancha de la colonia Benito Juárez y la de la colonia Roma, así como este parque Carlos R. González, que se ubica al sur de la ciudad.

Mientras que están en proceso: el parque Abraham Curbelo, el Jesús Carranza, el Nazario S. Ortiz Garza, la plaza del bulevar El Minero en la colonia La Fragua, así como en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, comentó que Javier Díaz González es el Alcalde del deporte y resaltó la importancia de su plan de trabajo, ya que esto fortalece el respeto y la labor en equipo.

"De parte del gobernador Manolo Jiménez refrendamos el compromiso de seguir trabajando con el alcalde Javier Díaz González en obras como esta que mejoran la calidad de vida de la gente", apuntó Elizondo Pérez.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que los trabajos en la cancha del Carlos R. González consistieron en el retiro del pasto sintético anterior, se niveló la construcción de dala de concreto perimetral y se colocó la nueva superficie sintética.

Se colocaron porterías con red, malla en cabeceras de la cancha, y bancas deportivas, así como la instalación de sistema de iluminación y la construcción de taludes de concreto, todo con una inversión de poco más de 6.7 millones de pesos.

En representación de los beneficiados con esta obra, el profesor de educación física y entrenador en el parque, Erik Castillo Pérez, agradeció al alcalde Javier Díaz y al gobernador Manolo Jiménez por esta obra que ofrece un mejor espacio para cientos de deportistas.

"Este es un día de fiesta para nuestra comunidad, ya que nuestro parque Carlos R. González está mejor que nunca y esto es posible gracias al alcalde Javier Díaz; su dedicación y compromiso son un ejemplo para nosotros", comentó Castillo Pérez.

En el evento también estuvo el diputado local, Álvaro Moreira Valdés; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, miembros del Comité Ciudadano de "Activa tu Parque", así como deportistas y entrenadores.