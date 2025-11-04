Pan de Muerto Monumental destaca en Festival Ánimas del Desierto 2025

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2025, el alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, compartieron con miles de saltillenses el tradicional "Pan de Muerto Monumental".

En la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza, se instaló el pan de muerto compuesto por 2 mil 200 piezas de pan, dispuesto sobre una plataforma de 4 x 6 metros.

El alcalde Javier Díaz González agradeció a la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos del Fénix por sumarse a la celebración y participar en la elaboración del Pan de Muerto Monumental.

"En equipo, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsamos la cultura, el turismo y sobre todo nuestras tradiciones", dijo.

Díaz González recordó que el Festival Ánimas del Desierto 2025, que se lleva a cabo actualmente, cuenta con más de 70 eventos en más de 30 espacios culturales.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, reafirmó que con el Festival Ánimas del Desierto 2025 se busca preservar y difundir una de las tradiciones más significativas en México: el Día de Muertos.

"Esta intervención culinaria y artística no solo celebra el talento estudiantil, sino también la unión entre el arte, tradición y comunidad, al compartir con el público una pieza simbólica que honra la memoria y la riqueza cultural del Día de Muertos", dijo.

Laura Elizabeth Montemayor Cobas, directora general de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Saltillo, mencionó que para la elaboración del Pan de Muerto Monumental participaron estudiantes de las carreras de Gastronomía y Diseño Gráfico.

Señaló que se utilizaron 300 kilogramos de harina, mil 100 piezas de huevo, 100 kilogramos de azúcar y 90 kilogramos de mantequilla; y el mosaico representó una catrina tradicional formada con más de 150 kilogramos de azúcares pintados en diversos colores, en una composición 100 por ciento original creada por las y los alumnos del campus.