Alumna de UAdeC rompe el silencio: denuncia acoso y abuso de docente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– A tres años de haber egresado del bachillerato, una joven que hoy está a punto de concluir su carrera profesional decidió alzar la voz para denunciar el acoso y abuso sexual que vivió por parte de un docente activo en la Preparatoria Ladislao Farías Campos.

La joven, quien por seguridad solicita el anonimato y a quien llamaremos "Fátima N", relató que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y cursaba sus estudios en dicha institución. Según su testimonio, el profesor, identificado como Tarin "N" presuntamente aprovechaba su posición de autoridad para hostigarla constantemente.

Un historial de impunidad

Fátima detalló que el acoso escaló de mensajes inapropiados al envío de fotografías de las partes íntimas del docente. La situación llegó a una agresión física directa cuando, según relata la víctima, el profesor le tocó el pecho sin su consentimiento en una ocasión.

"En su momento lo denuncié ante la dirección de la escuela, pero no pasó nada. Todo se quedó igual y él siguió dando clases como si nada hubiera ocurrido", explicó la joven con frustración.

El temor a que el agresor obtenga más poder

A pesar del tiempo transcurrido, la decisión de hablar públicamente ahora nace de la preocupación por el futuro de otras estudiantes. Fátima se enteró de que el docente señalado podría ser promovido a un cargo directivo en nivel secundaria o buscar un puesto de mayor rango dentro de la misma Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Para la denunciante, permitir que una persona con estos antecedentes escale en el sistema educativo representa un peligro para la comunidad estudiantil.

"Decidí alzar la voz para desenmascararlo. Darle más poder es dejar a más niñas y jóvenes vulnerables. Si me lo hizo a mí, es probable que otras estén pasando por lo mismo y tengan miedo de hablar", señaló.

Un llamado a las autoridades

Actualmente, la joven está por graduarse de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), pero asegura que no puede cerrar esta etapa de su vida sin buscar justicia y evitar que la historia se repita, así mismo aseguró ya se asesora para interponer la denuncia correspondiente ante el empoderamiento de la mujer.

Este testimonio pone nuevamente bajo la lupa los protocolos de atención a víctimas dentro de las instituciones educativas, donde, según la denuncia, la falta de respuesta inicial permitió que el presunto agresor continuara en las aulas durante años.

Alumna de UAdeC Fatima denuncia acoso abuso de docente en Monclova el profesor identificado como Tarin N