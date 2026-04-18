Activan ficha de búsqueda por menor desaparecida en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, emitió un reporte de búsqueda para localizar a la menor Grecia Sinaí Morua García, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez la noche del pasado 17 de abril en la colonia Centro de este municipio.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio con dirección a una tienda cercana; sin embargo, no regresó, por lo que desde ese momento se desconoce su paradero.

Grecia mide aproximadamente 1.50 metros de estatura; es de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo color negro y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía blusa negra, pijama color naranja y tenis negros. Como seña particular, cuenta con un tatuaje en uno de sus brazos con la leyenda: "Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito".

Acciones de la autoridad

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su ubicación, al considerar que su integridad podría encontrarse en riesgo.

Las autoridades exhortaron a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (844) 438 07 00 en caso de contar con datos que contribuyan a su localización.