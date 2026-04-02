Cierre de oficinas y bancos en Monclova por Semana Santa

Con motivo de la Semana Santa, diversas dependencias de gobierno, instituciones bancarias y establecimientos comerciales han cerrado sus puertas, dejando ver interiores en penumbra y calles con menor movimiento en el primer cuadro de la ciudad.

Durante un recorrido realizado por el periódico La Voz Monclova Sabinas, se constató que oficinas públicas, bancos y negocios suspendieron actividades en apego al periodo vacacional correspondiente a los días santos, otorgados a trabajadores tanto del sector gubernamental como de la iniciativa privada.

En puntos clave como las calles Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza, es visible la colocación de avisos en puertas y ventanales, donde se informa a la ciudadanía sobre el cierre temporal, especificando en la mayoría de los casos que la reanudación de labores será el próximo lunes.

Entre los inmuebles que permanecen sin actividad destaca la Presidencia Municipal, donde se anuncia la suspensión de labores los días 2 y 3 de abril, como parte de las disposiciones otorgadas a los empleados del Ayuntamiento por esta conmemoración religiosa.

Aunque este escenario es recurrente cada año durante la Semana Santa, no deja de llamar la atención la imagen de oficinas cerradas y espacios en calma en el centro de la ciudad, reflejo de una tradición que combina el descanso laboral con las prácticas religiosas propias de estas fechas.

Las actividades se reanudarán de manera normal a partir del lunes 6 de abril.