Marchan en Monclova 97 activistas por Búsqueda en Vida de desaparecidos

Alrededor de 97 personas procedentes de 15 estados de la República marcharon este lunes en Monclova desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado hasta la Plaza Principal, para marcar el inicio de la jornada nacional de Búsqueda en Vida de personas desaparecidas en la región centro de Coahuila.

Actividades de búsqueda en centros de internamiento

Durante la semana, la comitiva integrada por colectivos como Juntos por Nuestros Desaparecidos realizará labores de visibilización e inspección en el penal local y en diversos centros de rehabilitación (anexos). A diferencia de los rastreos en campo, esta modalidad se enfoca en la localización de personas en centros de internamiento y espacios públicos.

El presbítero Paulo Sánchez Valencia, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos en la región centro por encomienda del obispo Hilario González García, informó que la Diócesis de Saltillo apoya la estancia de las familias con hospedaje, alimentación, logística y traslados en coordinación con autoridades municipales de Monclova y Frontera, así como corporaciones de seguridad.

Sánchez Valencia precisó que los brigadistas provienen de entidades como Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Estado de México y Nuevo León.

Estadísticas de desapariciones en Coahuila

Explicó que en Coahuila las cifras históricas registraban 1,385 casos de desaparición -con mayor incidencia entre 2007 y 2012-, número que ha ido en aumento conforme los familiares pierden el miedo a denunciar.

Las actividades culminarán el sábado 26 de septiembre con el acto simbólico del "Árbol de la Esperanza", encabezado por el obispo emérito Raúl Vera López en la Plaza Principal de Monclova, para posteriormente trasladarse a Piedras Negras el domingo.