Gobierno Federal establece tope de diésel a 28.50 pesos en México

Luego de los incrementos recientes en los combustibles, el Gobierno Federal anunció un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope de 28.50 pesos por litro de diésel, con el objetivo de reducir el impacto en los costos de transporte y evitar mayores aumentos en los productos de la canasta básica.

El anuncio fue realizado este jueves durante la conferencia matutina de la Presidenta de la República, quien explicó que la medida se tomó tras detectarse que el diésel superó los 30 pesos por litro en varias regiones del país.

Aunque el nuevo límite representa una contención, la Mandataria reconoció que el precio aún es alto, por lo que hizo un llamado a continuar con ajustes que permitan disminuir la presión inflacionaria.

En la región Centro, el incremento del diésel había comenzado a impactar directamente en el costo de los fletes, situación que preocupa a comerciantes y transportistas, debido a que este combustible es esencial para las unidades de carga pesada.

Empresarios locales señalaron que el alza en el diésel ya se reflejaba en el encarecimiento de algunos productos, principalmente los de consumo básico, por lo que el establecimiento de un tope podría ayudar a estabilizar los precios en el corto plazo.

No obstante, advirtieron que el efecto dependerá de la permanencia del acuerdo y de que no se registren nuevas variaciones en los precios internacionales de los energéticos.

El acuerdo, de carácter, busca la participación del sector gasolinero para evitar incrementos abruptos, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado global.

A nivel local, persiste la expectativa de los resultados de la medida, mientras que sectores productivos mantienen cautela ante posibles ajustes que puedan repercutir nuevamente en la cadena de suministro y en el bolsillo de los consumidores.