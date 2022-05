Acusan a madre de llevarse a niña

Una disputa de una menor de edad entre padres, generó asombro de los usuarios de Facebook, la pequeña Regina fue reportada como desaparecida a través de redes sociales, pero su madre la tenía. La niña se encuentra bien.

Mediante redes sociales empezó la búsqueda de Regina Miranda, desde un inicio de dijo que muy probablemente se encontraba con su mamá Alma Cruz Carrales Martínez quien no contaba con la custodia por maltrato infantil y omisión de cuidados, además la dio de baja de la primaria sin consentimiento del padre.

Rosalba Hipólito Ibarra abuela paterna de la niña, señaló que la menor tenía permiso de estar con sus abuelos maternos los jueves y viernes pero la mamá que vive en Rosita con su pareja llegó a Monclova y se la llevó, intentaron comunicarse con ella pero el celular estaba apagado.

Fue hasta ayer lunes que la maestra de Regina en la primaria Club Rotario, informó a la familia paterna que la mamá de la niña la dio de baja y se la llevó sin la autorización del papá Erick Alejandro Martínez Hipólito.

"Mi hijo tiene la custodia por la Pronnif, se la dieron por malos cuidados, malos tratos, violencia física y psicológica, ella le pegaba, no la alimentaba, la traía bien sucia, la niña lloraba y decía que encontraba a su mamá toda borracha, tirada en el piso, ella tenía que aportarle y nunca le dio un cinco", comentó la abuela.

Tras hacer pública la denuncia, la niña marcó a su abuela, la escucharon temerosa decía lo que la mamá le indicaba, estaba como nerviosa, Rosalba dijo que sí la niña decide estar con su mamá no hay problema pero quieren saber que está bien, pues dijo que la madre de la pequeña, constantemente sube fotografías a su cuenta de Facebook y hay una fotografía donde la niña sale en la cama, acostada con la pareja de la mamá, lo que no les parece correcto.

Por otro lado, Alma Carrales, publicó en su cuenta de Facebook, "Me da muchísima pena exponer a mi hija de esta forma, pero ya no podía seguir callada, si realmente mi hija estuviera en situación de riesgo no publicaría ubicación, fotos, etc. Yo sé que somos muchas mamás la que vivimos esto, es muy desgastante. Agradezco de corazón todas sus muestras de apoyo".

Agrega que todo iba bien hasta que decidió ser feliz ahora es la peor madre del mundo, no hay papel que demuestre lo que trasmitimos, mi hija está sumamente feliz en su nueva vida.

Además dio a conocer que legalmente la custodia la tiene ella porque se comprobó que él tiene un desequilibrio mental, sube una fotografía como muestra pero en esta no se puede ver la fecha, pues mencionan que ese documento es de hace 5 años y que ya no tiene validez ante la Pronnif.