Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de obreros disidentes que se ubican en Puerta 3 Cabeza Principal, señaló la falta de resultados concretos en las investigaciones por los robos registrados en Minera del Norte (Minosa), al advertir que el saqueo en esta unidad comenzó mucho antes que en Altos Hornos de México (AHMSA) y que dichas pérdidas impactan directamente en los recursos destinados para sus terminaciones laborales.

De acuerdo con el testimonio recabado, existe inconformidad debido a que no se ha informado sobre avances reales en las denuncias presentadas en Monclova, lo que calificaron como simples distracciones para alargar el proceso y mantener ocupados a los obreros sin ofrecer soluciones de fondo.

"Que empiecen también que aquí, Minosa empezaron a saquearla desde mucho antes que saquearan aquí Altos Hornos. Pues esperemos que se aclaren todos esos robos, al final de cuentas, pues es afectación para las terminaciones de los trabajadores. Pero para... yo lo siento y se lo digo abiertamente, son puras distracciones. Ya no hallan de qué manera alargar el proceso y mantenernos ocupadas nuestras cabezas diciendo que están haciendo algo cuando vemos en realidad que no hacen nada", expresó Ervey Valenzuela de la Torre.

¿Qué declararon los trabajadores sobre las investigaciones?

Respecto al curso de las indagatorias, explicó que respecto a las denuncias en Monclova no han tenido conocimiento de resoluciones concretas, y que lo último que trascendió es que "ciertos personajes" permanecen bajo investigación, aunque la información se maneja de manera hermética sin acceso para los trabajadores.

Asimismo, precisó que entre los señalados figuran personas que aún laboran dentro de la empresa y otras que ya no forman parte de ella. Como antecedente, recordó que tiempo atrás, antes de la salida de Francisco Correa, la compañía dio de baja a siete guardias; sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a informar sobre el seguimiento o las sanciones derivadas de estos hechos.

Acciones de los obreros ante la falta de claridad

Ante este panorama, reiteraron la exigencia de que se investigue a fondo y se esclarezcan todos los robos cometidos contra el patrimonio de la empresa, al insistir en que la falta de claridad y de resultados prolonga la incertidumbre de la base trabajadora respecto al pago de sus finiquitos.