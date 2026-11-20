Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, arrancó la construcción de techumbres en las escuelas primarias Rafael Ramírez Castañeda, de la colonia Las Misiones, y Cuauhtémoc, de la colonia Obrera Norte, como parte del programa estatal 100 Techumbres Escolares.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el inicio de los trabajos junto con el senador Gabriel Elizondo Pérez y Jorge Piñones, coordinador de la estrategia social Mejora Coahuila, en el marco del programa de obras sociales En Equipo le Entramos, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La inversión total para techumbres en Coahuila asciende a 313 millones de pesos.

Durante el arranque, se informó que la techumbre de la primaria Cuauhtémoc tendrá una superficie de 308 metros cuadrados, con dimensiones de 14 por 22 metros y una inversión de 2.5 millones de pesos, en beneficio de 323 alumnos. La obra contará con estructura de concreto, cubierta de lámina, sistema pluvial, instalación de tierra física y luminarias LED, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

En su mensaje, el alcalde señaló que esta infraestructura responde a una solicitud que durante tiempo hicieron docentes y padres de familia, y agradeció al gobernador por autorizar los recursos. También pidió a la comunidad escolar mantenerse pendiente de los trabajos para vigilar que se realicen conforme a lo establecido.

Las techumbres beneficiarán a más de mil 800 alumnos en Monclova.

Asimismo, informó que la inversión total es de 313 millones de pesos para la construcción de 100 techumbres en Coahuila. Monclova contará con ocho techumbres dentro de este programa, con una inversión cercana a los 26 millones de pesos para beneficiar a más de mil 800 alumnos. Añadió que, además de las dos obras iniciadas, se trabaja en nuevas gestiones para mejorar las condiciones de otros planteles.

Por su parte, el senador Gabriel Elizondo destacó la importancia de proteger a los estudiantes del sol y la lluvia, y pidió a los alumnos respetar y cuidar a sus maestros, así como valorar el esfuerzo de sus familias. El arranque de estas obras forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura educativa y ofrecer mejores espacios para las niñas y los niños.

CARO 40 A

Autoridades municipales y estatales dieron el banderazo de inicio a la construcción de techumbres en dos escuelas primarias de Monclova.