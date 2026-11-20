Debido a las severas lesiones internas que presenta y a la falta de mejoría, un oso negro que fue atropellado en la carretera 30, a la altura del municipio de Lamadrid, fue trasladado a un centro especializado en Saltillo para recibir atención médica más intensiva.

El oso negro fue atropellado en la carretera 30, en Lamadrid.

Ricardo Rodríguez, director del Ecoparque de Monclova, informó que el ejemplar permaneció bajo observación y recibió medicamentos; sin embargo, durante los días que estuvo en el lugar no mostró signos de recuperación y tampoco quiso comer.

Ricardo Rodríguez señala que el estado del oso es delicado y requiere atención especializada.

Explicó que, aunque el animal no presenta heridas visibles en el exterior, sí tiene contusiones internas que complican su estado de salud, por lo que su atención supera las posibilidades del personal del Ecoparque, donde principalmente se brindan servicios de primeros auxilios y rehabilitación a la fauna silvestre.

El funcionario señaló que el oso fue enviado a un centro médico especializado, que identificó como el Museo del Desierto, en Saltillo, donde podrá recibir cuidados más intensivos.

Rodríguez detalló que se trata de un ejemplar adulto joven, de entre dos y tres años de edad, con un peso estimado de 180 kilogramos. Reconoció que su estado es delicado, aunque evitó anticipar un pronóstico sobre su recuperación, al señalar que dependerá de la valoración de los médicos veterinarios.

El Ecoparque Monclova ha rehabilitado otros osos que fueron liberados.

Indicó que el Ecoparque colabora en el cuidado y rehabilitación de animales silvestres que llegan al lugar, con el objetivo de devolverlos a su hábitat cuando sus condiciones de salud lo permiten. Incluso, mencionó que otros osos han sido atendidos y posteriormente liberados.

Finalmente, confirmó que el atropellamiento fue reportado por las mismas personas involucradas en el accidente, por lo que aseguró que se trató de un hecho accidental.