Con una inversión superior a los 19.8 millones de pesos, inició la construcción de una preparatoria, en la colonia Tierra y Libertad, el primero de cinco planteles del sistema federal Margarita Maza proyectados para Monclova.

El arranque de la obra fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez; Julio Iván Long Hernández, director general del ICIFED; Jorge Alberto Piñones, coordinador general de la estrategia Mejora Coahuila, y Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, entre otros funcionarios.

Acciones de la autoridad

El proyecto forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno federal, estatal y el Municipio para ampliar las oportunidades de educación media superior para los jóvenes. Además de este primer plantel, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de otras tres preparatorias en la ciudad.

La obra se levantará en un predio municipal de mil 850 metros cuadrados y contempla cinco meses de trabajos. De acuerdo con Julio Long Hernández, el calendario establece que el edificio quede listo hacia finales de abril de 2027.

Detalles confirmados

Entre las instalaciones proyectadas se encuentran tres salones para clases, un espacio equipado para cómputo y otro destinado a actividades artísticas. El diseño también incluye oficinas, sanitarios, una cancha para distintas disciplinas deportivas protegida con techumbre y toda la infraestructura de servicios, así como un transformador de 75 KVA.

Este proyecto es uno de los cuatro que se tienen previstos para Monclova, con una inversión global cercana a los 80 millones de pesos. Las nuevas escuelas se distribuirán en Tierra y Libertad, ampliación Miguel Hidalgo, Rivera y Colinas, y se calcula que juntas podrán recibir entre 500 y 600 estudiantes desde el inicio del ciclo escolar en agosto de 2027.

Impacto en la comunidad

Sobre el alcance del programa estatal, el alcalde indicó que aproximadamente 100 millones de pesos de los 330 millones destinados por el Gobierno de Coahuila para construir 16 preparatorias llegarán a la Región Centro. Dentro de este mismo plan se contempla otro plantel para Frontera.

La intención es que la apertura de estas escuelas permita atender la demanda de espacios de educación media superior y reduzca las dificultades que enfrentan algunos jóvenes para encontrar un lugar donde cursar el bachillerato.