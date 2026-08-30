Buscan a desaparecidos con muestras de ADN

El Centro Regional de Identificación Humana mantiene en Coahuila la toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de facilitar su identificación y eventual reencuentro con sus seres queridos.

El procedimiento consiste en obtener entre cuatro y ocho gotas de sangre de un familiar directo, principalmente padres o hermanos, las cuales se colocan en una tarjeta FTA para obtener el perfil genético.

El licenciado Héctor Reyes, del área de Documentación de Personas Desaparecidas del Centro Regional de Identificación Humana, explicó que la información genética se incorpora a las bases de datos y se confronta con muestras obtenidas durante exhumaciones y otros procesos de identificación.

Precisó que la entrega del perfil genético a los familiares puede tardar aproximadamente de tres a seis meses, aunque el periodo puede ser menor o extenderse, debido a que los cruces de información continúan de manera permanente.

Reyes aclaró que obtener el perfil genético no significa que la búsqueda concluya, pues los datos permanecen en los procesos de confronta con las bases regionales y con otras instituciones.

Las muestras pueden ser proporcionadas incluso por familiares que no hayan presentado una denuncia formal por desaparición. El procedimiento es gratuito, confidencial y anónimo.

El personal también realiza entrevistas de vida para documentar las características físicas y particulares de las personas desaparecidas.

Aunque las brigadas se realizan en distintos municipios, el Centro Regional también puede trasladarse hasta los domicilios de las familias que no pueden acudir a las instalaciones.

Durante la jornada realizada en Monclova, la atención se mantuvo hasta las 17:00 horas, con la posibilidad de ampliar el horario en caso de ser necesario.

Reyes destacó la importancia de que las familias se acerquen a proporcionar sus muestras, debido a que en Coahuila aún existe una cantidad importante de personas sin identificar.

La actividad también contó con la participación de Nancy, integrante del colectivo Juntos en Acción de Nuestros Desaparecidos Región Centro, como parte de las acciones de colaboración con familiares de personas desaparecidas.