Reparten útiles en Nogalitos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes de la Red Jóvenes x México Múzquiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entregaron útiles escolares reunidos mediante una colecta para apoyar a estudiantes durante el regreso a clases.

La entrega se realizó en Nogalitos, donde los jóvenes hicieron llegar los materiales recopilados con el respaldo y participación de ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa.

La colecta de útiles escolares se realizó del 17 al 21 de agosto.

Mélani Santos, líder de la juventud priista en Múzquiz, agradeció a la alcaldesa Laura Jiménez y al presidente del Comité Municipal del PRI, Luis Fernando Santos Flores, por el apoyo brindado para concretar la colecta que se realizó del 17 al 21 de agosto.

Asimismo, reconoció a Iván Terashima Zamora, líder estatal del ICOJUVE, por impulsar de manera constante a la juventud y brindar su apoyo incondicional a las actividades promovidas por este sector.

Mélani Santos agradece a la comunidad por su apoyo en la colecta.

En la entrega también participaron Fabiola Elguezábal, secretaria general del partido, y Jesús Guerrero García, coordinador municipal del programa MEJORA, quienes se sumaron a esta acción para hacer llegar los útiles escolares a los estudiantes beneficiados.

"Cada donación, por pequeña que parezca, representa una oportunidad para apoyar a nuestros estudiantes en este regreso a clases. Gracias a todas las personas que hicieron posible esta colecta. Cuando los jóvenes nos organizamos, podemos generar cambios positivos en nuestra comunidad", expresó Mélani Santos.

La entrega de útiles se llevó a cabo en Nogalitos, beneficiando a muchos estudiantes.