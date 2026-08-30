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Coahuila

Reparten útiles en Nogalitos

La Red Jóvenes x México Múzquiz realizó una colecta del 17 al 21 de agosto con apoyo ciudadano y este pasado sábado entregó los materiales para el regreso a clases.

Por Teresa Muñoz - 30 agosto, 2026 - 08:43 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes de la Red Jóvenes x México Múzquiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entregaron útiles escolares reunidos mediante una colecta para apoyar a estudiantes durante el regreso a clases.

      La entrega se realizó en Nogalitos, donde los jóvenes hicieron llegar los materiales recopilados con el respaldo y participación de ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa.

      La colecta de útiles escolares se realizó del 17 al 21 de agosto.

      Mélani Santos, líder de la juventud priista en Múzquiz, agradeció a la alcaldesa Laura Jiménez y al presidente del Comité Municipal del PRI, Luis Fernando Santos Flores, por el apoyo brindado para concretar la colecta que se realizó del 17 al 21 de agosto.

      Asimismo, reconoció a Iván Terashima Zamora, líder estatal del ICOJUVE, por impulsar de manera constante a la juventud y brindar su apoyo incondicional a las actividades promovidas por este sector.

      Mélani Santos agradece a la comunidad por su apoyo en la colecta.

      En la entrega también participaron Fabiola Elguezábal, secretaria general del partido, y Jesús Guerrero García, coordinador municipal del programa MEJORA, quienes se sumaron a esta acción para hacer llegar los útiles escolares a los estudiantes beneficiados.

      "Cada donación, por pequeña que parezca, representa una oportunidad para apoyar a nuestros estudiantes en este regreso a clases. Gracias a todas las personas que hicieron posible esta colecta. Cuando los jóvenes nos organizamos, podemos generar cambios positivos en nuestra comunidad", expresó Mélani Santos.

      La entrega de útiles se llevó a cabo en Nogalitos, beneficiando a muchos estudiantes.

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