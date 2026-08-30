Clases en línea en la escuela José María Morelos de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de la escuela primaria "José María Morelos", profesor Fernando García Chávez, informó que llevarán clases a distancia ante la obra de una techumbre que se realiza en el plantel.

Indicó que la prioridad número uno de la dirección es salvaguardar la integridad física de niñas y niños, especialmente de nuevo ingreso provenientes de kínder, por lo que se determinó trabajar bajo modalidad mixta mientras avanza la construcción.

Explicó que a partir del lunes se entregarán los libros de texto gratuito de primero a sexto grado en horarios escalonados y por paquetes, para evitar aglomeraciones de la población escolar. Posteriormente se citará a los alumnos para presentar el examen de diagnóstico.

Señaló que la matrícula total de la escuela es de 182 alumnos y que la obra registra un avance considerable, pues lo más difícil ya está concluido.

Estimó que la infraestructura podría estar lista para los primeros días del mes de octubre de este año, aunque aclaró no tener la fecha oficial confirmada.

Acciones de la autoridad

Detalló que la indicación de la Secretaría de Educación Pública es salvaguardar la integridad de los menores por encima de todo, por lo que se implementaron estrategias como citar a los grupos por turnos y normalizar las actividades conforme avance la obra.

Afirmó que, con el tiempo, se regularizará el horario normal que marca la Secretaría, una vez que concluya la construcción y se garanticen condiciones seguras para toda la comunidad escolar.