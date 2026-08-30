Accidente entre moto y pickup en Melchor Múzquiz: sin lesionados

Un percance vial sin lesionados se registró en la calle Manuel Acuña, cruce con Félix U. Gómez y Jacobo Chapa, en la colonia El Santísimo Redentor de esta ciudad, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta pickup blanca.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Manuel N, de 20 años de edad, quien refirió que circulaba en vía libre en su motocicleta por la calle Manuel Acuña, pero, al llegar al cruce con Félix U. Gómez, observó una camioneta que no respetó el señalamiento de alto gráfico visible.

El joven señaló que se impactó de manera frontal contra la unidad, lo que ocasionó diversos daños en su motocicleta, así como en el casco que portaba. No se reportaron personas lesionadas en el lugar.

El percance ocurrió en el cruce de Manuel Acuña y Félix U. Gómez, sin heridos.

En el sitio se encontraba la conductora de la camioneta pickup blanca, Chevrolet Silverado. La dama se identificó como Destney N, de 24 años de edad, originaria de San Antonio, Texas.

La persona involucrada en este hecho dijo estar de acuerdo en la reparación de los daños y en hacerse cargo de los mismos. Tras realizar la cotización correspondiente, ambas partes manifestaron su conformidad.

La conductora de la pickup no respetó la señal de alto en el cruce.

Finalmente, las partes acordaron firmar el convenio de reparación de daños, quedando resuelto el incidente en el lugar sin intervención mayor.

Ambas partes acordaron la reparación de los daños tras el incidente.