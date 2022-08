Adoctrina 4T dese las aulas

Maestros de la región centro rechazaron que a los alumnos se inmiscuyan en la política y religión como lo que quiere hacer la 4T al planear incorporar datos relevantes de la actual administración nacional.

Consideran que esto se quiere hacer con el fin de adoctrinar a las nuevas generaciones a favor del gobierno en turno, la Secretaría de Educación Pública pretende distribuir entre profesores el libro donde se resalta como positiva la ideología de Morena.

"Todavía no estamos enterados de cómo van a ser los contenidos que se vayan a trabajar porque aún no están terminados, si hemos escuchado de esta información nueva, pero dentro del Artículo 3 Constitucional no debe de trabajarse estos temas", dijo Luis Rivas.

Indicó que esto solo tiene trasfondo político para las nuevas elecciones que habrá el próximo año, a pesar de que algunos maestros si coinciden con las ideas del gobierno federal, no están de acuerdo de inculcarles a los menores de edad dicha ideología.

"Ni la política ni la religión deben ser incluidos con la educación", señaló el director de la escuela primaria El Chamizal, los libros de texto gratuitos seguirán un nuevo modelo educativo basado en la ideología del partido, alejándose de la libertad de información e ideas con el que han sido escritos desde hace décadas.