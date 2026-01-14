Martha Herrera PRONNIF informa sobre 20 niños en espera de adopción

Actualmente, 20 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas hogar de la Región Centro están en espera de concluir su proceso para ser adoptados y de esta manera encontrar una familia.

La Subprocuraduría de la PRONNIF, Martha Herrera dio a conocer que los menores ya se encuentran liberados jurídicamente, lo que quiere decir que ya concluyeron con los trámites legales; sin embargo, antes de poder ser adoptados, tienen que cumplir con un tratamiento psicológico y emocional para prepararlos para integrarse a una nueva familia.

Señaló que este proceso es fundamental, ya que muchos de los niños tienen conciencia de su familia de origen y del proceso que han vivido, por lo que requieren de una preparación emocional.

Mencionó que los menores que se encuentran dentro de este proceso, están en edades que van de los 3 a los 15 años, reconociendo que conforme aumenta la edad disminuyen las posibilidades de adopción, a lo que se suma la complejidad de los grupos de hermanos, ya que se busca que permanezcan juntos.

Informó que en la región Centro actualmente se llevan entre 4 y 5 procesos judiciales de adopción, además de asesorías permanentes a familias interesadas.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan garantizar el interés superior de la niñez y acelerar la restitución de su derecho a vivir en familia.