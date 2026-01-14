Óscar N no asiste a audiencia en Frontera: se reprograma

El proceso legal en contra de Óscar N sufrió un nuevo retraso luego de que la audiencia programada para este miércoles fuera diferida. Hiradier N, denunciante en el caso, calificó el movimiento como una táctica dilatoria por parte del Ministerio Público.

Según explicó, el agente del Ministerio Público notificó de último momento que la carpeta de investigación había sido enviada a la delegación de Frontera apenas el día anterior. Esta situación obligó a reprogramar la sesión para garantizar la presencia del agente competente que explique por qué no se han iniciado las investigaciones correspondientes, a pesar de existir una denuncia formal.

La denuncia se centra en el presunto delito de discriminación en las relaciones laborales. Hiradier N sostiene que ha sido víctima de un trato diferenciado por parte del Poder Judicial, argumentando que:

Ha ganado cuatro amparos previos contra jueces del Centro de Justicia Penal que le impedían ejercer su profesión. Existe una violencia institucional reiterada que busca coartar su derecho al trabajo mientras se permite litigar a otros exfuncionarios.

Se fundamenta en el Artículo 21 de la Constitución Política Mexicana, que obliga a las autoridades a proceder con la investigación de los delitos.

Durante la audiencia de control de garantías, el denunciado Óscar N no se presentó ni designó defensor, amparado en su derecho legal de no asistir. Ante esto, Hiradier se mostró firme: "Tengo la calma necesaria y el conocimiento para establecer cada uno de los pasos legales... es necesario que la ciudadanía sepa que existen mecanismos cuando hay abusos de los jueces".

La audiencia ha sido reprogramada para el lunes 19 a las 13:00 horas, donde se espera que el Ministerio Público rinda cuentas sobre el estado de la carpeta de investigación.