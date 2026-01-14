Mario Zavala gana automóvil en el Gran Sorteo del Comercio en Monclova

La Cámara Nacional de Comercio realizó la entrega oficial del automóvil correspondiente al 22 Gran Sorteo del Comercio, luego de que la rifa se llevara a cabo la semana pasada y de que se concluyeran los trámites legales y administrativos necesarios para formalizar la adjudicación del premio.

El ganador, Mario Alberto Zavala Pérez, acudió a recibir el vehículo acompañado de su esposa Reina Valdés, agradeciendo la transparencia del proceso y la oportunidad que brinda este tipo de sorteos al comercio y a los consumidores de la región.

Tras recibir las llaves del automóvil, Zavala Pérez señaló que el primer plan será disfrutar del premio, "disfrutar primero el carro y luego ya después seguir participando en otra rifa", indicó, al tiempo que invitó a la ciudadanía a no dejar de participar, para que tengan una oportunidad de ganar.

El ganador compartió que la noticia fue recibida con entusiasmo también en su centro de trabajo. "Todos contentos, felices, porque cayó el premio aquí en Monclova y sobre todo en SIMAS".

Por su parte, su esposa Reina Valdés manifestó su agradecimiento por las bendiciones que recibió al inicio del año, al ganar este premio.

"Estamos bien agradecidos con Dios por habernos bendecido así, empezando el año, y agradeciendo a la CANACO para que sigan haciendo más sorteos y sigan participando", indicó.

Finalmente, la familia reconoció que uno de sus planes era adquirir un vehículo este año, meta que se vio adelantada gracias al sorteo. La entrega del automóvil marca el cierre formal del Sorteo de la CANACO, reafirmando el compromiso del organismo empresarial con la legalidad, la transparencia y el impulso al consumo local.