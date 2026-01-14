Familia de Margarita Rubí busca apoyo económico tras tratamiento médico en Monclova

Continúa el tratamiento médico de la pequeña Margarita Rubí en Estados Unidos, donde recientemente se le aplicó un injerto de piel en el 65 por ciento de las zonas afectadas por quemaduras y será en los próximos seis días cuando los especialistas puedan determinar si su cuerpo responde de manera favorable a este procedimiento.

Así lo informó su madre, Mónica Abigail Romero, quien explicó que la menor permanece sedada debido al dolor que le provocan los injertos y las grapas que utilizaron para fijarlos, además de que su evolución será evaluada una vez que pase el periodo crítico, luego de la intervención.

"Los médicos no me han dicho un diagnóstico, aquí no te dicen si está bien o como va de la operación, sino que va a ser hasta que pasen los seis días para ver cómo responde la niña a los injertos que le aplicaron".

La madre explicó que para realizar los injertos fue necesario retirar piel de distintas partes del cuerpo de la menor, con lo que se logró cubrir 65 por ciento del área afectada, con piel que provino de la parte inferior del cuerpo, para ser aplicado en áreas como el abdomen, el tórax, brazos y su pierna izquierda, zonas afectadas por las quemaduras.

Por el momento los médicos evalúan si el cuello de la menor puede sanar por sí solo, o si requerirán un injerto tanto en cuello como cara, pero de no haber una evolución favorable, se contempla utilizar piel de la cabeza para futuros injertos.

"Me dicen que sí está estable, entre lo que cabe sí", comentó Mónica Abigail, quien reiteró que este periodo será clave para conocer el rumbo del tratamiento.

En el aspecto económico, la madre señaló que su familia en Monclova continúa buscando apoyo para cubrir los compromisos financieros derivados de la atención médica previa y cubrir un préstamo de 20 mil pesos que solicitaron para cubrir la cuenta del Hospital San José, por lo que prevén la realización de un evento para recabar fondos.

"Estamos viendo cómo reunir fondos para cubrir el préstamo que pedimos para pagar la cuenta del Hospital San José, el pago que se hizo fue con préstamos, por lo que vamos a hacer eventos, una lotería", concluyó.