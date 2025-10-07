Ajustes en horarios de vuelos de AERUS para atender necesidades de usuarios

La aerolínea AERUS suspendió de manera temporal sus vuelos Monclova a Nuevo León desde inicios del mes de septiembre, con el objetivo de realizar un estudio en cuanto a la demanda y los horarios más convenientes para los usuarios de la región Centro y de esta manera tener una mayor movilidad.

El gerente del Aeropuerto Internacional "Venustiano Carranza", Miguel Ángel Villarreal, explicó que la aerolínea entró en una etapa de reingeniería de los vuelos, para determinar una estrategia que le permita tener mayor demanda.

Tras el inicio del vuelo se tuvo buena demanda, sin embargo conforme pasó el tiempo se redujo, por lo que los vuelos que salían del aeropuerto de Frontera se iban con un 40 o 50 por ciento de capacidad.

Señaló que uno de los temas son los horarios, ya que los usuarios a nivel local requieren salir más temprano, por lo que los vuelos programados actualmente a las 2 o 3 de la tarde resultan poco atractivos.

"Los usuarios pedían vuelos como los que antes se tenían, saliendo entre 6 y 7 de la mañana y regresando por la tarde, con la finalidad de aprovechar y transbordar en otras aerolíneas y regresar por la tarde".

Mencionó que actualmente quienes utilizaban los vuelos eran ciudadanos comunes, que aprovechaban el vuelo, pero se dejó de lado a los empresarios y comerciantes, quienes buscan vuelos en otros horarios.

Descartó que la aerolínea haya abandonado la plaza, ya que mantiene sus instalaciones operativas en Frontera, mientras se realizan los ajustes y el personal fue reubicado de manera temporal en Piedras Negras y Saltillo.

Villarreal confió en que los vuelos puedan retomarse en noviembre, una vez concluido el estudio y definidos nuevos horarios, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado.

"El gobernador ha estado insistiendo en que se mantenga la conectividad aérea en la región Centro, el licenciado Óscar Pérez Benavides, director de Aeropuertos, está en pláticas con la aerolínea para definir los mejores horarios y asegurar que las conexiones sean rentables", puntualizó.