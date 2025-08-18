Realiza Los Lirios Festival del Elote

ARTEAGA, COAHUILA.- Con gran entusiasmo, los habitantes de Los Lirios, comunidad rural del municipio de Arteaga, llevaron a cabo este fin de semana la segunda edición del Festival del Elote, una fiesta que reunió a familias, visitantes y productores en torno a uno de los ingredientes más representativos de la región: el maíz.

Durante el sábado y domingo, las calles de la comunidad se llenaron de sabor, color y tradición. Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de presentaciones del elote, desde esquites, tamales y tortillas, hasta postres y bebidas elaboradas a base de este grano.

El festival no solo fue un escaparate gastronómico, sino también un espacio de convivencia donde se desarrollaron bailes, música en vivo y la participación de grupos musicales que animaron a chicos y grandes. Entre sonrisas, aplausos y danza, se fortaleció el sentido de identidad y orgullo comunitario.

Los visitantes destacaron la calidez de la gente de Los Lirios y la manera en que el festival se ha consolidado como una tradición que además de promover la riqueza cultural, impulsa la economía local al dar oportunidad de venta a productores y artesanos.

Las actividades se extendieron durante ambos días, generando un ambiente festivo que dejó satisfechos a quienes se dieron cita para celebrar al elote, considerado no solo un alimento, sino un símbolo de unión y herencia cultural.