Reclasificarán el delito a ´Baby Rap´; Será por homicidio doloso.

Tras el fallecimiento de Néstor Alejandro Zamora, la imputación en contra del luchador Die-go "N", conocido como "Baby Rap", será reclasificada al delito de homicidio doloso, infor-mó la Fiscalía General del Estado.

Miguel Ángel Medina, delegado de la dependencia, explicó que inicialmente el acusado en-frentaba cargos por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, sin embargo con el deceso de la víctima, debido a las lesiones que sufrió, se deberá reclasificar el delito por homicidio doloso.

Informó que el luchador ya se encuentra detenido, incluso el día de ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en el caso, manteniéndose en prisión preventiva hasta el próximo jueves en que se retome la audiencia.

Tras reanudar la audiencia se deberán considerar las agravantes y enfrentar la justicia, al oca-sionar la muerte de Néstor por las lesiones que le propinó y que lo mantuvieron en el hospital desde el pasado miércoles.

Se deberá considerar que el conocimiento y uso de técnicas de pelea son consideradas un arma, al dar una ventaja en contra de la víctima, lo cual resulto en las lesiones gravísimas que sufrió.

"Este tipo de casos, el conocimiento de técnicas de combate convierte a los deportistas en una condición de ventaja frente a cualquier persona, sobre todo aquellos que tienen en sus manos un arma natural, deben ser muy cuidadosos: boxeadores, luchadores, karatecas, al representar un arma el hecho de que tengan ese conocimiento".

El delegado indicó que en los próximos días se complementará la carpeta de investigación y se reunirán las pruebas que serán presentadas en la próxima audiencia.