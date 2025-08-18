Refuerzan seguridad con binomios caninos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González señaló que las acciones de seguridad en Saltillo se mantienen de manera permanente para seguir siendo la ciudad más segura del país de acuerdo al INEGI, lo que ha sido además un factor determinante para seguir siendo la ciudad más competitiva de México.

En este sentido, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, el Agrupamiento K9, el Grupo de Reacción Sureste y 11 binomios caninos de las áreas, realizaron recorridos de prevención y vigilancia por bancos y cajeros.

Estas acciones forman parte del Operativo de Verano 2025, que tiene como objetivo la vigilancia en todos los sectores de la ciudad e incluye las sucursales bancarias para mantener un entorno seguro.

Por instrucciones del Alcalde Javier Díaz González, el Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, dio arranque el operativo en la Zona Centro de Saltillo; posteriormente los elementos policiales y binomios caninos se desplegaron por los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

"Estaremos visitando bancos y cajeros de diversos sectores de la ciudad, en esta ocasión se unen a la labor 11 binomios caninos que cuentan con adiestramiento en detección de narcóticos, guardia, protección y ataque, o proximidad, según el área de trabajo", señaló Alexis Morales Hernández, titular de la dirección de Proximidad Social y Prevención del delito.

Algunas de las sucursales que se visitaron fueron, el banco Banorte ubicado en bulevar Venustiano Carranza y calle Veracruz; BBVA en calle de Victoria en la Zona Centro, Banregio en Bulevar Rufino Tamayo, Afirme en plaza "Santa Rosa", además de otras sucursales bancarias en calle Allende y en plazas y centros comerciales.

"A través de estos recorridos, la Policía de Saltillo se mantiene cercana a la ciudadanía y con la presencia de nuestros elementos, la gente en bancos y cajeros nos ha manifestado que se sienten seguros, pues en caso de alguna emergencia pueden solicitar apoyo a los policías. Además, se realiza un acercamiento con los gerentes de los bancos para mantenerse a la orden", dijo.

En los recorridos, la gente se acercaba a los binomios caninos para interactuar y tomarse fotografías.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabaja de manera permanente a través de sus áreas especializadas, para mantener a Saltillo como la capital más segura de México.