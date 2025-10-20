Exdirector de AHMSA genera molestia por compras en Texas

La circulación de una fotografía donde aparece un exdirector de Relaciones Laborales de Altos Hornos de México (AHMSA) realizando compras en Eagle Pass, Texas, provocó molestia entre trabajadores y exempleados de la siderúrgica, quienes señalaron la incongruencia de ver a exfuncionarios disfrutar de una vida cómoda mientras cientos de familias siguen padeciendo las consecuencias del colapso de la empresa.

"Desgraciadamente, ellos gozan del dinero de todo lo que hicieron, y nosotros, como obreros, ¿qué podemos esperar de esa gente? Traidores, corruptos o como se les pueda llamar. Es una tristeza porque las familias son las que están sufriendo más, mientras ellos se enriquecieron de todo lo que robaron y todavía hoy no tienen vergüenza", expresó uno de los trabajadores al ser cuestionado sobre la imagen que circula en redes.

Los obreros recordaron que algunos exdirectivos enfrentan denuncias legales por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión en AHMSA, empresa que desde hace años atraviesa una crisis financiera que mantiene en incertidumbre a miles de empleados y proveedores.

"Él tiene una demanda y aun así anda tan tranquilo. Nosotros seguimos esperando justicia", añadió el obrero entrevistado.

La imagen, tomada en una tienda de Eagle Pass, reavivó el malestar entre los trabajadores, quienes consideran que no ha habido consecuencias reales para quienes, aseguran, contribuyeron al deterioro de la acerera más importante del norte del país.