Madres de familia bloquean escuela Héroes del 47 en Monclova

Madres de familia de la escuela primaria Héroes del 47 cerraron el acceso al plantel como medida de protesta para exigir la intervención inmediata de las autoridades de Salud y Educación ante la presencia de una plaga de pulgas y garrapatas que, aseguran, pone en riesgo la integridad de poco más de 300 alumnos.

Desde temprana hora, las madres impidieron el ingreso de los estudiantes, aunque permitieron el acceso a maestros y el director, estos optaron por permanecer fuera de las instalaciones mientras se desarrollaba la manifestación.

Llemith Rodríguez Charles, una de las madres inconformes, señaló que la situación ha llegado a un punto crítico, luego de que al menos dos alumnos presentaran garrapatas incrustadas en la piel, uno de ellos con reacción visible, lo que incrementó la preocupación por el riesgo sanitario que representan estos parásitos.

Indicó que la presencia de pulgas es constante, ya que han sido encontradas en bancas, suelo, mochilas, escritorios e incluso en la ropa de los estudiantes. Además, mencionó que un alumno de tercer grado presenta puntos en la espalda que presuntamente podrían estar relacionados con picaduras.

Las madres también denunciaron falta de información por parte de la dirección del plantel. Aseguraron que el director, José Mario Cano, y la subdirectora, Ninfa González, se han negado a abordar el problema abiertamente, argumentando temor a que la información sea malinterpretada, lo que ha generado inconformidad entre los padres.

Otro de los factores que agrava la situación es la presencia constante de perros en los alrededores de la escuela, por lo que solicitan la instalación de una malla perimetral que impida el ingreso de animales al plantel.

A esto se suma la falta de infraestructura, ya que, según los padres, únicamente cuentan con seis bancas en el patio, obligando a los alumnos a sentarse en el suelo en horario de recreo.

Además de la plaga, los manifestantes alertaron sobre una barda de concreto con más de 50 años de antigüedad que presenta visibles daños estructurales y que podría colapsar, representando un riesgo adicional para los menores.

Las madres advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que personal de Salud acuda a realizar labores de fumigación y las autoridades educativas atiendan de manera integral las condiciones de riesgo en el plantel.

La preocupación se ha intensificado entre la comunidad escolar luego de que recientemente se registrara en Monclova un fallecimiento relacionado con rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas.