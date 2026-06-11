Regreso a clases en jardín de niños María Elena Chanes en Monclova

Tras dos semanas marcadas por el dolor y el duelo, este jueves alumnos del jardín de niños María Elena Chanes regresaron a las aulas del plantel, escenario donde el pasado 25 de mayo perdió la vida el pequeño Ian Gael, de seis años de edad, en el área de juegos infantiles.

La reapertura del preescolar se realizó de manera gradual, con una asistencia inicial de 15 estudiantes, en un ambiente de acompañamiento y apoyo emocional tanto para las familias como para el personal docente y los propios menores, quienes aún enfrentan las secuelas de lo ocurrido.

El regreso a clases estuvo acompañado por autoridades educativas, encabezadas por el subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Lozano, quien acudió al plantel para dialogar con padres de familia y maestros, escuchar sus inquietudes y reiterar el respaldo institucional durante este proceso de recuperación.

Se informó que tanto los alumnos como los trabajadores del jardín continúan recibiendo atención psicológica especializada, como parte de las acciones implementadas para atender el impacto emocional derivado de la tragedia.

"El día de hoy (ayer) llegamos para platicar con los papás y recibir a los alumnos. Se reanudan las clases de manera normal como lo hacían regularmente. En este momento se reapertura el trabajo con 15 niños, pero poco a poco se irán integrando más; hay cerca de 45 en total", señaló el funcionario.

Agregó que la baja asistencia también pudo verse influida por factores externos, como el primer partido de México en el Mundial, lo que contribuyó a la ausencia de algunos estudiantes en este primer día de regreso.

En cuanto a las condiciones del plantel, explicó que recientemente personal del ICIFED realizó trabajos de rehabilitación, lo que incluyó el retiro de juegos infantiles con el apoyo de Servicios Educativos, con el objetivo de garantizar espacios seguros para los menores.

La reanudación de actividades marca el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa, que busca recuperar poco a poco la normalidad sin dejar de recordar a Ian Gael, cuya partida dejó una profunda huella entre compañeros, maestros y padres de familia.