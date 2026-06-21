Este domingo hubo más afluencia en restaurantes y tiendas de regalos.

Un Día del Padre totalmente diferente se vivió este 2026 en la ciudad, donde el amor por los padres se desbordó y se tradujo en un domingo de intenso movimiento en calles, restaurantes y puntos de convivencia familiar. A diferencia de otros años, los restaurantes lucieron llenos desde temprana hora, algunos incluso con filas de personas en espera de ingresar para celebrar a los padres de familia en su día.

En el bulevar Harold R. Pape, uno de los principales corredores comerciales, los establecimientos comenzaron a recibir familias desde la mañana, conforme avanzaba el día la afluencia se incrementó de manera notable, generando un ambiente festivo y de constante actividad.

Desde lejos podían observarse mesas ocupadas, risas y familias que esperaban su turno para entrar, muchas de ellas acompañadas de detalles y obsequios destinados a los padres, como parte de la celebración. La dinámica de este año reflejó una mayor participación familiar, con celebraciones que se extendieron en distintos puntos de la ciudad, donde los restaurantes se convirtieron en el principal escenario para festejar. Entre convivencia, regalos y reuniones familiares, el Día del Padre 2026 dejó claro que la fecha se ha consolidado como una de las más importantes para el sector restaurantero y para las familias que buscan celebrar a sus padres en espacios públicos. El flujo constante de visitantes marcó un domingo distinto, donde la ciudad vivió una jornada de celebración, movimiento y convivencia familiar en honor a los padres.