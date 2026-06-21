Motociclista Héctor Javier N. resulta herido tras accidente en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Un accidente vial se registró en la colonia Sarabia, luego de que el conductor de un automóvil ignorara una señal de alto gráfico y colisionara contra un motociclista en el cruce de las calles Leandro Valle y Altamirano.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En el lugar, socorristas del cuerpo de Bomberos auxiliaron al afectado Héctor Javier N., el cual presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al Centro de Salud de esta ciudad para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

El presunto responsable conducía un vehículo Volkswagen Vento, color blanco, con placas de circulación FFY-363-C, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades tras el percance.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, encabezados por el director Luis García, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La presencia de las corporaciones permitió controlar la situación en el área del accidente y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona. El choque generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes observaron las maniobras de auxilio.

Consecuencias del choque

El caso será turnado a las instancias competentes para determinar las sanciones correspondientes al conductor del automóvil, mientras que el motociclista permaneció bajo observación médica en el centro hospitalario.