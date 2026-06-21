Se pasa alto y choca y derriba un poste

NUEVA ROSITA, COAH.- Un accidente se registró en la colonia Zaragoza, donde dos vehículos colisionaron en el cruce de las calles 18 de Marzo y 5 de Mayo, dejando cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Versa no respetó el señalamiento de alto y se impactó contra una camioneta Nissan que avanzaba con derecho de paso.

El golpe fue tan severo que una de las unidades perdió el control y terminó su trayectoria contra un poste de Telmex, el cual quedó derribado, provocando además la interrupción parcial del tránsito en la zona.

Cuerpos de socorro de esta localidad, de la base de bomberos, acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los involucrados y descartar lesiones de gravedad. Aunque no se reportaron personas heridas, el impacto generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Las autoridades policiacas iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y evaluar el monto de los daños, tanto en los vehículos como en la infraestructura urbana afectada.

El accidente ocurrió en el cruce de 18 de Marzo y 5 de Mayo, afectando la circulación.

El accidente puso de relieve la necesidad de reforzar la cultura vial en la ciudad, pues la imprudencia al volante continúa siendo una de las principales causas de percances en cruceros de alto flujo vehicular.

Cuerpos de emergencia atendieron a los involucrados, quienes no presentaron lesiones graves.

Cuerpos de emergencia de la localidad se movilizaron rápidamente al lugar del accidente, asegurando que todos los involucrados recibieran la atención necesaria. A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron heridos graves, lo que generó un alivio entre los testigos del incidente.

Las autoridades investigan las causas del accidente y evalúan los daños materiales.

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para determinar las causas exactas del accidente y la responsabilidad de los conductores involucrados. Además, se están evaluando los daños materiales ocasionados tanto a los vehículos como a la infraestructura pública afectada.