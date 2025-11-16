Accidente en Ramos Arizpe: Renault Kwid choca contra luminaria y deja un herido

Ramos Arizpe, Coahuila.— La mañana de este sábado se registró un aparatoso accidente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en el cruce con el bulevar Las Torres, cuando un vehículo compacto terminó estrellado contra una luminaria en los carriles con rumbo a Monterrey.

La unidad siniestrada, un Renault Kwid gris con placas EYA-378-D del estado, era manejada por Víctor Constante, quien se dirigía hacia el Parque Industrial Kimberly en conjunto con sus compañeros de la empresa Remo. Por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control del automóvil y terminó por colisionar de lleno contra la estructura metálica.

A bordo también viajaba Efraín Escobar Tovar, de 63 años, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Paramédicos de Protección Civil Municipal lo trasladaron a la Clínica 88 del IMSS para una valoración médica y descartar algún daño mayor.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al punto para realizar el peritaje correspondiente y mantener la zona segura mientras se atendía la emergencia.