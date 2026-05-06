Panteones en Coahuila listos para recibir a miles este fin de semana

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, panteones municipales se reportan listos para recibir durante este fin de semana a miles de visitantes, en una de las fechas con mayor afluencia del año.

El administrador de los camposantos, Jesús Flores, informó que desde semanas atrás se intensificaron las labores de mantenimiento, bajo un esquema de limpieza continua que busca evitar acumulación de basura y garantizar espacios dignos.

Explicó que el trabajo no se concentra en jornadas específicas como el 10 de mayo o el 2 de noviembre, sino que se realiza de manera permanente en todas las áreas, con el fin de evitar acumulaciones. "Se trabaja todos los días, no hay un día exclusivo para limpiar, vamos avanzando por zonas, el personal recoge los desechos y mantiene el orden conforme a una bitácora establecida".

Señaló que actualmente se encuentran en la segunda etapa de limpieza general, tras las acciones emprendidas desde finales del año pasado, lo que permite que para este 10 de mayo los panteones estén en condiciones óptimas. "Ya vamos prácticamente a terminar la segunda vuelta, el mantenimiento es constante y eso nos permite llegar bien preparados a esta fecha".

El administrador señaló que para este fin de semana se espera una gran afluencia en el camposanto, con la visita de miles de visitantes que acuden a pasar un momento con sus seres queridos, por lo que se mantendrá una vigilancia y un operativo conjunto con las autoridades de seguridad pública, protección civil y otros departamentos.

Reiteró la importancia de evitar accidentes, por lo que pidió a la población no pisar las lápidas y de esta manera evitar accidentes como los que se han registrado en ocasiones anteriores.